Метро до Пулково и города-спутника «Южный» могут построить по концессии. Стоимость — 160 млрд рублей

УК «Старт Девелопмент» предлагает Смольному вариант концессии при строительстве метро до Пулково и города-спутника «Южный». Ранее увязать эти два пункта предлагалось электричкой.

Информацию о предложении «Фонтанке» 11 марта подтвердил Захар Смушкин, бенефициар «Старт-Девелопмента», который и реализует проект города-спутника «Южный». По его словам, речь может идти о 7 – 8 станциях, общая стоимость строительства оценивается в 160 млрд рублей. Вице-губернатор Эдуард Батанов, ответственный за инвестиционную и транспортную отрасли, отказался прокомментировать переговоры.

Напомним, в прошлом году стало известно, что трассировку аэроэкспресса предлагается продлить до города-спутника «Южный». Однако с тех пор город успел отменить конкурс на сам аэроэкпресс, а врио губернатора Александр Беглов назвал этот проект слишком дорогим для бюджета.

Подробнее о новом концессионном предложении читайте в материале «Фонтанки».