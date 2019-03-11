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Бизнес
11.03.2019 19:52
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Викинги почуяли миллиарды: норвежцы переехали в Петербург, чтобы заработать на строительстве рыболовных судов

Норвежский производитель судового оборудования Bjordal и проектировщик Skipskompetanse зарегистрировали юрлица в Петербурге. Они намерены набрать здесь почти сотню российских работников, чтобы поучаствовать в переделе рынка рыбозаготовки.

Викинги почуяли миллиарды: норвежцы переехали в Петербург, чтобы заработать на строительстве рыболовных судов

фото с сайта skipskompetanse.no

В России запущена программа под кратким названием «Квоты под киль». Получая права на вылов биоресурсов, промысловик должен построить в России современное рыболовецкое судно. По программе, общая стоимость которой оценивается в 120 млрд рублей, уже заказано 50 полноценных траулеров и ярусоловов. Норвежцы говорят, что регистрируют «дочки» в Северной столице из опасения, что рано или поздно иностранцам тут запретят проектировать рыболовецкие суда.

В бизнес-центре «Технополис» на Пулковском шоссе 7 марта были зарегистрированы ООО «Скипскомпетанс Рус» и ООО «ПЕБ РУС». Каждое с уставным капиталом в 4 млн рублей, основной вид деятельности – «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Учредители – норвежские фирмы. 

Генеральный директор обоих предприятий Владимир Максимов рассказал «Фонтанке», что за первой стоит норвежский проектировщик гражданских судов Skipskompetanse, а за второй — производитель судового оборудования по рыбопереработке Bjordal.

– На российском рынке рыбозаготовки идет передел. Компаниям выдают квоты на вылов рыбных ресурсов, только если они строят суда в России. Пока что нет требования делать проектирование в России и закупать технологическое оборудование здесь, но мы идем на опережение, чтобы быть локальным поставщиком и в этих сферах, поскольку считаем, что к этому придет. Например, в Америке есть обязательство заказывать все у локальных компаний, – рассказал «Фонтанке» Владимир Максимов.

Выбор Петербурга очевиден — здесь находится штаб-квартира Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая претендует на статус одного из основных исполнителей заказов от рыболовов. Теперь задача – максимально локализовать здесь норвежские компании, чтобы они работали в России с местным персоналом и получили право называться российскими поставщиками. Уже идет набор сотрудников, отбираются ключевые специалисты. Работу предприятия начнут в этом году, и список клиентов уже понятен — начинать с нуля не придется.

– Обе компании уже являются поставщиками услуг для российских клиентов. Референс-лист проектов для России у Bjordal начинается с 1997 года. А у Skipskompetanse первые суда уже сходят со стапелей в Калининграде. И мы стараемся расширить рынок, – рассказал Максимов.

Викинги почуяли миллиарды: норвежцы переехали в Петербург, чтобы заработать на строительстве рыболовных судов

Например, три среднетоннажных траулера-сейнера – «Ленинец», «Командор» и «Ударник» – разработки Skipskompetanse поступят из Калининграда на Камчатку в 2019 году. Суда возвели на заводе «Янтарь» по норвежскому проекту, который выкупил «Рыболовецкий колхоз имени Ленина» (Петропавловск-Камчатский). Контракт фирмой был подписан в 2015 году.

Bjordal ранее обсуждал совместное производство оборудования для комплексных судовых рыбоперерабатывающих фабрик на Кронштадтском морском заводе (входит в ОСК). В 2017 году на ПМЭФ был даже подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому на базе КМЗ должно было появиться совместное российско-норвежское предприятие. С октября 2017 года компания Bjordal приступила к обучению персонала. В задачу Кронштадтского морского завода входила подготовка необходимых производственных площадей и технологическое оснащение. Но теперь формат сотрудничества может измениться.

Пока ОСК под санкциями, Bjordal  решил самостоятельно зарегистрироваться и в дальнейшем выступать уже как  российская компания, рассказал Владимир Максимов.

Тем временем ставки повышаются. Росрыболовство по итогам совещания 7 марта во Владивостоке сообщило, что объем господдержки строительства средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов может составить до 1 млрд рублей в год. Компаниям будут компенсировать затраты на строительство на российских верфях в размере до 30% стоимости проекта. Механизм может заработать уже с октября – ноября 2019 года. 

Как рассчитывают эксперты отрасли, с учетом предполагаемых мер поддержки малый рыболовный сейнер на российских верфях обойдется в сумму до 300 млн рублей, срок окупаемости составит 11 лет, доходность инвестора – 9%. На заседании были представлены концептуальные проекты рыбопромысловых судов ведущих конструкторских бюро России, а также Норвегии и Исландии, в том числе КБ «Восток», Nautic Ehf, Skaginn3X и Skipskompetanse.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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