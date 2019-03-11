Трамп предложил выделить $500 млн на борьбу с «вредоносным влиянием» РФ в Европе

Президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу выделить в 2020 финансовом году более $500 млн на противодействие «российскому вредоносному влиянию» в Европе, Евразии и Центральной Азии. Соответствующий бюджетный запрос опубликован на сайте Белого дома.

«Противодействие российскому вредоносному влиянию. Бюджет предусматривает более $500 млн для помощи Европе, Евразии и Центральной Азии в целях: обеспечения общей безопасности; защиты территориальной целостности союзников США; поддержки усилий стран-партнеров по переходу от российской военной техники, в частности, посредством займов по программе оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам», — говорится в документе.

Кроме того, эти средства также предлагается выделить на «устранение слабых сторон в макроэкономической среде, которые стремится использовать правительство России, в частности, зависимости от энергетики и торговли», — говорится в документе.