Не по верху, так под землей. «Старт Девелопмент» предлагает городу по концессии построить метро до Пулково и «Южного»

Компания Захара Смушкина готова в партнерстве с городом строить метро до Пулково и города-спутника «Южный». Стоить это будет как Восточный скоростной диаметр.

Дмитрий Суходольский/Интерпресс

В Смольном обсуждается предложение УК «Старт Девелопмент» распространить концессионный опыт «Чижика» на строительство подземки. По данным «Фонтанки», дотянуть метро, поделив риски, предлагается до аэропорта и, конечно, до города-спутника «Южный», который и является главным проектом компании. Раньше ходили разговоры о том, чтобы продлить до «Южного» опальный ныне аэроэкспресс.

Если нынешнее предложение примут, у города появится до 8 новых станций и новые обязательства перед концессионером.

Захар Смушкин, бенефициар «Старт Девелопмент», подтвердил «Фонтанке», что предложение Смольному действительно сделано.

«Факт, что проблема развития метрополитена на юге города давно созрела, – пояснил он. – Не мне вам говорить о пробках на Киевском шоссе, например. Мегаполис должен иметь и КАД, и аэроэкспресс к аэропорту, а метро развиваться не только радиально, но и линейно – чтобы в том числе добраться и до Пулково из любой точки Петербурга. Поэтому мы вышли с предложением к правительству Петербурга о концессии».

Профильный вице-губернатор Эдуард Батанов любезно ответил на звонок корреспондента, но сообщил, что «процессы не комментирует, в отличие от результатов».

По данным «Фонтанки», проблема развития метро поднималась врио губернатора Петербурга Александром Бегловым на прошедшей 10 марта встрече с оппозиционными депутатами. Поводом поговорить о транспорте был вопрос Алексея Ковалева о развитии проекта аэроэкспресса. На встрече Беглов негативно оценил проект – дорогой и не решает проблемы жителей жилых территорий. Но, по данным «Фонтанки», на этом точку в разговоре Беглов не поставил. Он сообщил, что до Пулково вполне можно было бы провести ветку метро, но пока на это нет денег. «Город такой проект не потянет, это очень большие деньги, нам тогда придется остановить строительство других направлений подземки», – цитируют врио губернатора присутствовавшие на тайном собрании. Как уверяют «Фонтанку», Беглов поделился с депутатами сокровенным: у правительства города есть одна зацепка – городу могут помочь с решением этого вопроса. Подробностей сообщать, однако, не стал.

Возможно, речь как раз о проекте «Старт Девелопмента», который, правда, еще не обзавелся подробностями и пока все на уровне обсуждений в правительстве города и в Минфине.

Из цифр, которые подтвердил «Фонтанке» Захар Смушкин, — только 160 млрд рублей общей стоимости строительства 7 – 8 станций. По мнению бизнесмена, окончательное решение может быть принято уже после выборов, хотя обсчитать рентабельность хорошо бы до сентября.

Рентабельность — вопрос отдельный. Как известно, концептуально в городе рассматриваются два варианта транспортных концессий: с минимальным гарантированным доходом (МГД) и c крупным капитальным грантом от города. В первом случае бюджет берет на себя относительно небольшую часть от затрат на строительство, зато готов делить с партнером риски по недостаточной окупаемости проекта. То есть если пассажиропоток не позволит концессионеру собирать ежегодно заранее обговоренную сумму, за неблагодарных пассажиров доплатит государство. Так работает Западный скоростной диаметр, так ездит «Чижик» в Красногвардейском районе и так поедет, если поедет, скоростной трамвай из Купчино в Славянку.

Минимальный гарантированный доход стал мишенью для критики со стороны вице-губернатора Игоря Албина, который, правда, уже покинул Смольный. В противовес предлагалась другая схема, при которой город единовременно вкладывает значительную сумму в строительство, так называемый капитальный грант. После этого вопрос окупаемости — головная боль концессионера: город разве что может продлить срок действия концессии, если дела совсем плохи. Символично, что так намеревались тянуть в Пулково аэроэкспресс, Смольный думал выделить порядка 10 млрд. Однако проект с 15-летней историей обсуждения в итоге слетел с конкурса, а теперь и Александр Беглов в свойственной ему логике экономии добил идею. По данным «Фонтанки», перспективы подземно-воздушной концессии на этапе обсуждения пока целиком связаны с МГД .

Вообще идея строительства метро по концессии не нова. В прошлом году, когда Смольный поднял на флаг тему монополизма «Метростроя», появлялись сообщения о том, что в городе появятся не только новые игроки, но и новая финансовая модель сооружения подземки. В частности, говорилось, что итало-турецкой ICA Construction, знакомой все по тому же ЗСД, могут предложить концессию на продление Красносельско-Калининской линии. Это даже было указано в соглашении о намерениях, которое правительство города подписало с компанией на экономическом форуме. Дальше выражения готовности сотрудничать дело не пошло, как, впрочем, и с рядом других форумных подписаний, да и коричневая линия с тех пор продвинулась не сильно.

Тем более не нова идея протянуть метро к Пулково и далее. Время от времени одноименная станция то появляется, то исчезает из перспективной схемы развития метрополитена; объявлялись, отменялись и снова объявлялись проектные конкурсы, а на стадии строительства «Экспофорума» частично финансировать проект был готов Газпром. В 2017 году КРТИ рассказывал «Фонтанке» о том, что Смольный обсуждает идею однопутки в аэропорт. В этом случае каждый третий состав, приходящий на конечную, отправлялся бы в Пулково и возвращался по этим же путям обратно. Тогда стоимость строительства оценивалась в 18 млрд рублей, то есть примерно в тот же аэроэкспресс, а с пассажиров предлагалось брать дополнительную плату сверх городского тарифа. Этот подземный проект в итоге отложили, как и надземный. Сейчас возможность перегона до Пулково учтена www.fontanka.ru/2018/12/12/043/ в отраслевой схеме Смольного, но основным значится вариант со станцией «Проспект Маршала Жукова».

Как ни странно, даже формула «Пулково + «Южный» = транспортная концессия» тоже не ноу-хау. Предложение «Старт Девелопмента» кажется ремейком идеи годичной давности. Тогда предполагалось продлить до города-спутника трассу пресловутого аэроэкспресса, такая возможность учитывалась и на более ранних этапах проектирования. Символично, что информация об этом подоспела в 2018 году во время инвестиционного форума MIPIM, как и нынешние новости.

Сергей Хромов, гендиректор ООО «Город-спутник Южный», соучредителем которого выступает УК «Старт Девелопмент», тогда заявил «Фонтанке»: «На территории будущего города находятся две железнодорожные станции. Мы продолжаем переговоры с РЖД о запуске скоростных поездов «Ласточка», которые будут останавливаться в Южном. Если к этим мерам добавить строительство аэроэкспресса, то вопрос о транспортной доступности проекта может быть решен на годы вперед». А активист сообщества «Гражданин Пушкин» Александр Беляев пророчески комментировал: «ИТМО Хайпарк», аэроэкспресс, легкорельсовый трамвай... скоро скажут, что туда метро проведут, чтобы повысить привлекательность района».

О том, что может связывать «Южный» и Пулково, «Фонтанке» в прошлом году рассказывал Иван Вергазов – эксперт, который прорабатывал соответствующую концепцию. Говоря просто, речь шла о том, чтобы соединить город-спутник и Купчино электричкой, используя участок трассы аэроэкспресса. Первой реакцией Вергазова на вопрос корреспондента о новом концессионном предложении «Старт Девелопмента» стало незамысловатое «Ух ты!». По словам эксперта, если брать за основу «трамвайную» протяженность маршрута до «Южного», 160 млрд может хватить только на стройку. «Ко мне с таким проектом не обращались, – с улыбкой говорит эксперт. – Если бы обратились, я бы сказал, что денег маловато. Если будут прокладывать открытым способом (а это несколько дешевле), то километр стоит примерно 5 – 6 млрд, строить придется километров 30 – вот мы 160 млрд и освоим. То есть на депо и подвижной состав уже не остается совсем. Также надо не забывать, что московские аналоги (единственные доступные) для Петербурга не очень подходят».

При этом пассажиропоток, который генерирует аэропорт, по словам эксперта, довольно стабилен: «Разница между пиковыми и непиковыми показателями составляет процентов 20 – 30, у офисов, к примеру, 400 – 500 процентов, – говорит Вергазов. – Станции в самом «Южном» будут аналогами «Ладожской» по пиковому потоку, которая перегружена и практически в одиночку обслуживает сопоставимый по населению район. А вот что там будет на промежуточных станциях – неясно. Жилье у «Экспофорума» планируется не особенно высокое, да и жители там пользоваться метро вряд ли будут. Заходить в Пушкин? Так мы опять, как в случае со Славянкой, получаем конкуренцию с готовой железной дорогой. При этом по железной дороге мы можем обеспечить скорость хоть до 140 км в час для пригородных поездов, а для метро в любом его исполнении — 80 – 90 км в час».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»