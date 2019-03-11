Тихон Шевкунов написал пьесу про Крым, ее поставят на полуострове летом 2019 года

Митрополит Псковский и Порховский Тихон дописывает пьесу об истории Крыма и Херсонеса, ее уже готовы поставить на полуострове и снять по ней фильм.

Об этом Тихон Шевкунов рассказал на XXI Корнилиевских православных образовательных чтениях, которые прошли в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря на минувшей неделе, запись его выступления опубликована в YouTube.

Из зала его спросили о творческих планах, после чего он сперва рассказал о намерении построить канализационную систему и водопровод, а потом перешел к рассказу о пьесе. По его словам, ему осталось дописать «буквально полстраницы», после чего она «с колес идет в постановку».

Спектакль покажут в Крыму, вероятно, что это удастся сделать летом 2019 года. «Пьеса касается истории Крыма, истории Херсонеса, поисков духовных путей от античности до наших дней. Надеюсь что сейчас хватит времени где-то до середины апреля ее доредактироать и отдать уже в постановку, чтобы где-то летом ее поставили на сцене, которую мы создали в Херсонесе. Собираются уже по этой пьесе ставить фильм. Но пока она еще даже не дописана», – поделился митрополит. Он также рассказал, что ему из-за нехватки времени пришлось отложить сценарий «большого фильма о февральской революции» и книгу о Сталине.

Тихон Шевкунов, которого в СМИ называют духовником президента Владимира Путина, творческую сторону своей личности проявляет не впервые. Он написал сценарии к трем фильмам, один из которых был показан на телеканале «Россия», и книгу «Несвятые святые и другие рассказы», которая вышла тиражом более 2 млн экземпляров. По всей стране, в том числе в Петербурге, возглавляемый им Патриарший совет по культуре открыл православные комплексы «Россия — моя история».