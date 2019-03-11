"Путин и бедность". Порошенко назвал «врагов» Украины на пути в Евросоюз

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пути Киева к Евросоюзу и блоку НАТО мешают президент России Владимир Путин, а также бедность самих украинцев, передают «Украинские новости».

«Мы не должны забывать, что не только Путин создает преграды на нашем пути к ЕС и НАТО. У нас есть еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Мы знаем, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, унизительно для страны, у которой есть такие возможности», — сказал украинский президент.

По его словам, преодолевать бедность помогает децентрализация и индексация пенсий, которую он пообещал проводить ежегодно.

«Ежемесячно каждый украинец сейчас будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я еще не мог этого обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия», — добавил Порошенко.