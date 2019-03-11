18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 66.08р
74.29р
21:31 11.03.2019
Расширенный поиск

Финансы
11.03.2019 18:51
Печать

Президент США попросит Конгресс увеличить военный бюджет

Президент США Дональд Трамп попросит Конгресс увеличить военный бюджет США на 2020 год на 4%, до $750 млрд, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

При этом в проекте бюджета предусмотрено сокращение финпомощи зарубежным странам на $13 млрд. Также проект предполагает 5%-ное сокращение расходов невоенных министерств, чтобы понизить дефицит бюджета.

Оборонный бюджет США в 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю страны.

Ранее 11 марта министр обороны РФ заявил об усилении военной группировки на Крымском полуострове. «Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – сказал он. Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство разработало план деятельности до 2020 года на основе майских указов президента Владимира Путина. За шесть лет армия получила 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок. В 2019 году на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты средней дальности и разведывательно-ударные комплексы средней дальности. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.03.2019 11:34

ЖК «Охта Хаус» и «Дом на Космонавтов» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы комфорт-класса «Охта Хаус» (корпуса 6.1 и 6.3) и «Дом на Космонавтов», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию Всероссийского Банка Развития Регионов.
изображение предоставлено компанией ООО «Группа компаний «Дарница»
11.03.2019 11:05

27.700 оладушек в подарок городу на Масленицу

Компания «Дарница» подарила городу 27.700 свежевыпеченных оладушек ТМ «Аладушкин». Поддержать петербургского производителя можно было в игре ВКонтакте, которая проходила в корпоративной группе «Аладушкин | Дарница» с 20 февраля по 9 марта 2019 года.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
08.03.2019 12:00

А из нашего окна…

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном, который открыл свои двери для ребятишек в августе 2018 года. Так же проектируется две школы с бассейном.
Фото предоставлено Холдингом «Интеравтотим» («ИАТ» )
07.03.2019 17:38

«Тойота» открыла новый крупный дилерский центр на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге открылся один из самый больших в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский», дилерский центр холдинга «Интер Авто Тим» и предлагает весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.
Setl City
07.03.2019 12:49

КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ГК «Эталон»
07.03.2019 12:31

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПСК
07.03.2019 11:32

Спрос на апартаменты может резко вырасти

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.
ПСК
07.03.2019 11:27

Здоровому бизнесу – здоровые игры

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.
ПСК
07.03.2019 11:14

Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а - убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.
ПСК
07.03.2019 10:58

Коммерческие помещения с видом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!