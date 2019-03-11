Президент США попросит Конгресс увеличить военный бюджет

Президент США Дональд Трамп попросит Конгресс увеличить военный бюджет США на 2020 год на 4%, до $750 млрд, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

При этом в проекте бюджета предусмотрено сокращение финпомощи зарубежным странам на $13 млрд. Также проект предполагает 5%-ное сокращение расходов невоенных министерств, чтобы понизить дефицит бюджета.

Оборонный бюджет США в 2019 году составляет $725,5 млрд и является рекордным за всю историю страны.

Ранее 11 марта министр обороны РФ заявил об усилении военной группировки на Крымском полуострове. «Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», – сказал он. Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство разработало план деятельности до 2020 года на основе майских указов президента Владимира Путина. За шесть лет армия получила 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок. В 2019 году на вооружение поступят беспилотные летательные аппараты средней дальности и разведывательно-ударные комплексы средней дальности.