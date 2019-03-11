Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции США

Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк включен в санкционный список США.

Банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List, следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) от 11 марта.

Еврофинанс Моснарбанк по итогам 2018 года занимал 78-е место по активам в рэнкинге "Интерфакс-100". РФ и Венесуэла владеют Еврофинанс Моснарбанком через ВТБ, Газпромбанк (по 25% + 1 акция) и Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции), соответственно.

Санкции, введенные против Еврофинанс Моснарбанка, подтверждают решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро, говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина.

"Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы", – заявил Мнучин.

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что санкции США в отношении Еврофинанс Моснарбанка не стали для него неожиданностью.