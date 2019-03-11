Борт Ethiopian Airlines перед крушением оставлял дымовой след

Потерпевший крушение в Эфиопии самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines перед падением оставлял в небе дымовой след и издавал странный звук, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев авиакатастрофы.

Владелец земельного участка, на который упал самолет Ethiopian Airlines, рассказал агентству, что перед крушением воздушное судно сделало неожиданный поворот. Он отметил, что видел небольшие предметы, которые вылетали из самолета и внешне напоминали бумагу. Служащие вывешивают информацию о рейсе ET 302 Эфиопских Авиалиний в аэропорту Джомо Кенйятта, Найроби, Кения.

Другой очевидец авиакатастрофы отметил, что самолет попытался набрать высоту перед тем, как сделал резкий поворот и потерпел крушение.

Сенатор Алексей Пушков призвал отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8 до выяснения причин трагедии в Аддис-Абебе, где в результате крушения среднемагистрального Boeing четвертого поколения погибли 149 пассажиров.

В России разбившуюся в Эфиопии модель Boeing использует только S7, которая пока не собирается от нее отказываться. В пресс-службе авиаперевозчика заверили «Фонтанку», что «внимательно следят за расследованием» трагедии в эфиопской столице.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии. Он направлялся в Найроби. На его борту было 149 пассажиров, из которых три – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737 MAX 8 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. На этом фоне Boeing перенес презентацию нового лайнера.

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