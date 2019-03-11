Петербургская компания пытается взыскать с новгородских производителей кваса 1,4 миллиарда рублей

Петербургская компания «Геликон» пытается отсудить 1,4 млрд рублей у новгородского завода кваса «Дека» и его партнеров. Несколько лет назад через «Геликон» завод получил кредит на 400 млн рублей от «Сити Инвест Банка» Николая Левицкого и Сергея Камзина.

ООО «Геликон» подало иск в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти к девяти юрлицам, включая несколько компаний группы «Дека», ООО «Степан Тимофеевич», ООО «Новгородские напитки» 1 марта. Дата первого заседания еще не назначена.

На заводе «Дека» прокомментировать арбитражное дело «Фонтанке» не смогли.

Завод выпускает квас под марками «Никола», «Добрыня Никитич», «Русский дар», «Большой квас». Зарегистрированное в 1992 году ОАО «Дека» с 2009 года пытались поделить основатели компании, Андрей Манский и Константин Баринов. Первому должна была достаться «Дека», второму – петербургский солодовый завод «Невский берег». Однако затем Баринов пытался отсудить у Манского права на торговые марки.

«Геликон» – компания, через которую, по словам Константина Баринова, в начале нулевых «Сити Инвест банк» «завел 400 млн рублей кредитов». С тех пор, по его же словам, контрольный пакет «Деки» принадлежит совладельцам АО «Сити Инвест Банк» Николаю Левицкому и Сергею Камзину. В 2016 году «Дека» модернизировала завод в Новгороде, годовой оборот с тех пор достиг 4,5 млрд рублей, доля на российском рынке кваса составляет больше 30%.