Финские хоккейные болельщики хотят ухода «Йокерита» из КХЛ

Выбывание хельсинкского клуба «Йокерит» из первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина и многомиллионные убытки команды стали объектом внимания и критики финского спортивного сообщества.

Финские болельщики не хотят видеть «Йокерит», символом которого является джокер, шутом в КХЛ, и желают возвращения клуба на родину. О таких настроениях говорит опрос, проведённый Финской хоккейной лигой в 15-тысячной тематической группе в Facebook. Как 11 марта сообщает официальный сайт лиги и национальной сборной Финляндии по хоккею, большинство (66%) на вопрос: «Стоит ли «Йокериту» вернуться в национальный чемпионат?» – ответили положительно. Лишь 2% из них в качестве причины указали несправедливое судейство КХЛ, остальные считают, что с «джокерами» домашний чемпионат станет интереснее. 16% тех, кто не хочет возвращения «Йокерита», объясняют свою позицию тем, что турнир КХЛ лучше национального.

СМИ остро отреагировали на неудачи финского клуба в КХЛ. По данным издания Ilta-Sanomat, за четыре первых сезона в КХЛ клуб получил 56 миллионов евро убытков, а в пятом сезоне эта сумма увеличилась до 65—70 миллионов. По мнению спортивного обозревателя издания Весы Рантанена, «Йокерит» перестал развиваться» и «попал в масштабную экономическую и, возможно, политическую чёрную дыру». Другой автор – Саша Хуттунен – на полосах Iltalehti назвал клуб «пленником России», указывая на владельцев половины акций клуба Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга и тот факт, что теперь в ХК больше легионеров, нежели финнов.