В Петербурге с начала зимнего сезона выпало больше 2 метров снега. Четверть пришлась на март, но это ещё не всё

Календарная зима в Петербурге уже признана самой снежной за последние восемь лет, но высота осадков продолжает ставить рекорды. Буран, накрывший город в выходные, поднял планку выше 2 м, и это не предел: вывозить и расчищать предстоит ещё с месяц.

Как сообщили в комитете по благоустройству Смольного, по оценкам на 11 марта, с начала зимнего сезона выпало 210 сантиметров снега, при этом основной удар пришёлся на январь – февраль. Правда, в марте зима не отпустила город и досыпала ещё сантиметров 50 к уже имеющимся 159 на конец февраля.

Праздничные дни для служб уборки были рабочими, отметили в комитете, подсчитав, что за неделю с городских улиц убрали 280 тысяч кубометров снега. Если считать в КамАЗах, то вывезти всё за один раз смогла бы колонна из 28 тысяч грузовиков.

Всего же с октября на снегоприёмные пункты отправили 3,7 млн кубометров осадков. К примеру, в 2014 году за весь сезон снега собрали в 12 раз меньше. Разрыв ещё может увеличиться, поскольку официально зима для служб раньше 16 апреля не закончится.

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время отложить лопаты у дорожников не выйдет. Северо-Западный гидромет обещает, что в ближайшие три дня с неба время от времени будет сыпать. Впрочем, умеренно. В комитете ожидают, что новый слой за вторник не превысит 7 сантиметров. Сегодня на улицах продолжают работать 800 спецмашин и 100 дворников.

Справка: 9 марта в Северную столицу пришел снегопад, а ветер усилился до 15 – 20 метров. Из-за сложных метеоусловий в первой половине дня была закрыта дамба, прекратил принимать и отправлять самолеты аэропорт «Пулково». К понедельнику стихия успокоилась, отметившись «скользкими» авариями и ледяными торосами на Финском заливе.