Карлосу Гону не разрешили посетить заседание совета директоров Nissan, хотя он еще является его членом

Экс-главе альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосу Гону запретили приходить на заседание совета директоров «Ниссана» 12 марта. Такое решение принял суд.

Сразу после своего освобождения под залог 6 марта 64-летний Карлос Гон обратился с просьбой посетить заседание совета директоров компании Nissan, членом которого он по-прежнему является. Однако суд Токио отказал ему в просьбе, сообщает 11 марта Autonews со ссылкой на агентство NHK.

По условиям освобождения Карлосу Гону запрещено покидать Японию. Кроме того, за ним будет установлено круглосуточное наблюдение. Ему также запрещено пользоваться мобильным телефоном и контактировать с людьми, имеющими отношение к Nissan. Пользоваться компьютером Гону разрешили, но только по будням и в офисе его адвоката.

Напомним, что бывший глава альянса был задержан 19 ноября по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Японская полиция подозревает его в намеренном искажении сведений о размере собственных выплат. Гон все обвинения отвергает. 22 ноября топ-менеджера отправили в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor Co. Затем такое же решение приняло руководство Mitsubishi. 23 января стало известно, что Гон покидает и пост гендиректора Renault, а затем французский концерн решил не выплачивать ему компенсацию за увольнение.

Бывший топ-менеджер провел в японской тюрьме 107 дней. Такой необычно долгий срок вызвал напряженность между Францией и Японией. Только в марте адвокаты добились его освобождения под залог.