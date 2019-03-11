За сломанные между перроном и поездом на Московском вокзале ребра пенсионерки проводник заплатит штраф

Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении проводника поезда Москва – Петербург, по чьей вине пассажирка провалилась в проем между поездом и платформой. Она заплатит небольшой штраф.

О решении 11 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Уголовное наказание проводника Натальи Щербаковой заменено на судебный штраф, ей придется заплатить семь тысяч рублей. Щербакову подозревали в нарушении правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Уголовное дело было возбуждено после того, как 13 октября на Московском вокзале вместе с переходным трапом в проем между вагоном и платформой упала пенсионерка. 65-летняя москвичка сломала несколько ребер, вред здоровью был расценен как тяжкий. Щербакова не убедилась в том, что трап был установлен правильно и устойчиво и не вышла из тамбура, однако вину признала и раскаялась. Проводник извинилась перед пострадавшей и возместила причиненный вред.

Ранее Щербакову привлекли в дисциплинарной ответственности работодатели. Вместе с проводником РЖД наказали начальника поезда Коковашина и начальника резерва проводников вагонного участка Санкт-Петербург-Московский Северо-Западного филиала ФПК Бавольскую.

После происшествия в РЖД приняли решение переходные трапы из эксплуатации вывести и заняться их модернизацией. На их закупку было выделено около 100 млн рублей. В Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) признали, что пенсионерка провалилась из-за дефекта сварных соединений мостика.