«Катастрофа»: Канье Уэст «улучшил» Lamborghini Urus, покрасив снаружи нежно-кремовым, а внутри голубым

Дженифер Лопес и Джанет Джексон предпочитают Aston Martin, а вот «агент 007» Пирс Броснан – гибридный BMW i8. Метью Макконахи патриотично пользуется Lincoln MXK, а Пэрис Хилтон «изменяет Америке» с Mercedes SLR (впрочем, как и Стив Джобс). Райан Гослинг, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо не любят всего этого пижонства и пользуются Toyota Prius (кстати, Prius есть и в гараже у Билла Гейтса). Темнокожие звезды рэпа и хип-хопа явно не скромничают: Xzibit, Ja Rule и 50cent рассекают на спортивных Lamborghini. Ну и на Lamborghini 57 S ездит сам Самуэль Л. Джексон, звезда фильмов Тарантино.

Решил прикупить себе Lamborghini и музыкант Канье Уэст, муж Ким Кардашьян – видимо, потому что у всех рэперов «Ламбо», без вариантов. Деньги не проблема для семьи Уэст-Кардашьян, поэтому купленный Lamborghini Urus был «немного переделан» под вкусы будущего владельца. Переделки эти вызвали эмоциональную реакцию у журналистов издания Motor1. Они охарактеризовали новую машину Канье одним емким словом – «катастрофа».

Независимо от того, нравится вам Lamborghini Urus или нет, выглядит он мужественно и внушительно. Резкие грани, узкие фары, огромный гриль, ниспадающая задняя часть – все это придает автомобилю агрессивный и стремительный вид. Словом, дизайнеры изо всех сил старались сделать Urus крутым.

Но недостаточно крутым для Канье. Певец решил его «улучшить». Вместо краски кроссовер покрыли винилом матового нежно-кремового цвета. Колесные диски, похожие на алюминиевые тарелки, изготовлены на заказ по рисункам Уэста. В дополнение ко всей этой роскоши внутри «Ламбо» отделан ярко-синей кожей.

Конечно, звезды любят выделяться из толпы с помощью всяких фишек, в том числе автомобилей. Вспомним хотя бы знаменитый розовый Caddillac Fleenwood Элвиса Пресли или раскрашенный цветочками желтый Bentley Джона Леннона. Все «коллеги» Канье Уэста ездят на Lamborghini, так что ему пришлось искать способ выделиться дважды – сначала среди всех вместе взятых, а затем и среди своих.