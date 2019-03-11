«Жизни людей важнее доходов». В Совете Федерации РФ предложили отказаться от использования разбившейся в Эфиопии модели Boeing

Сенатор Алексей Пушков призвал отказаться от эксплуатации Boeing 737 Max 8 до выяснения причин трагедии в Аддис-Абебе, где в результате крушения среднемагистрального Boeing четвертого поколения погибли 149 пассажиров. В России их использует только одна авиакомпания.

«Оба Боинга 737 Мах 8 – и погибший в Индонезии, и в Эфиопии – были новыми машинами, оба потерпели крушение вскоре после взлёта. У экспертов есть данные о наличии крупной системной проблемы у этой модели. Признано, что у этого самолета есть риск срыва в пике. Делайте выводы», – написал 11 марта в своем твиттере председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Пушков указывает, что эксплуатацию лайнеров уже приостановили Китай, Индонезия и Британия. «России следует последовать примеру этих стран, а не слушать ссылки на неясность причин катастроф. Жизни людей важнее доходов», – считает сенатор.

Оба Боинга 737 Мах 8 – и погибший в Индонезии, и в Эфиопии – были новыми машинами, оба потерпели крушение вскоре после взлёта. У экспертов есть данные о наличии крупной системной проблемы у этой модели. Признано, что у этого самолета есть риск срыва в пике. Делайте выводы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 марта 2019 г.

Он уверен, что две катастрофы с участием Boeing 737 Max 8 за полгода не могут быть случайными.

В России разбившуюся в Эфиопии модель Boeing использует только S7, которая пока не собирается от нее отказываться. В пресс-службе авиаперевозчика заверили «Фонтанку», что «внимательно следят за расследованием» трагедии в эфиопской столице.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии. Он направлялся в Найроби. На его борту было 149 пассажиров, из которых три – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737 MAX 8 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. На этом фоне Boeing перенес презентацию нового лайнера.

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