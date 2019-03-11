В Петербурге на удивление мало пробок и много ДТП на набережных

Несмотря на гололед и даже небольшой снегопад, дороги Петербурга 11 марта остаются на удивление мало загружены.

Утром, напомним, «Яндекс.Пробки» зафиксировали максимум 6 баллов, что на 1 балл меньше обычного, а днём средняя загруженность дорог составила 3 балла, что тоже на 1 балл ниже нормы. Даже в 17:45 в Петербурге, по шкале «Яндекса», «жёлтые» 5 баллов, хотя обычно бывает 6 или 7 баллов – начало вечернего часа пик.

За последний час, с 16:22, сервис «Яндекс.Пробки» прислал около 15 сообщений о «неожиданно свободных» магистралях. Это Невский проспект, Ленинский, Витебский, Славы, Индустриальный, Заневский, Энгельса, шоссе Революции, Кубинская улица, Софийская, Московское шоссе, проспект Обуховской Обороны и т. д.

Сообщений о ДТП от очевидцев в течение дня было не очень много. При этом любопытно, что значительная часть из них случилась на набережных. Возможно, потому что именно рядом с водой активнее образуется гололедица, а скорость потока на набережных часто выше, чем на улицах со множеством светофоров. К тому же, по словам автомобилистов, местами наблюдается сильная колейность.

В утреннюю подборку ДТП попали две аварии на Свердловской набережной. Затем один за другим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появились посты об авариях на Октябрьской, Малоохтинской и снова на Октябрьской (там «Фольксваген Поло», по словам очевидцев, «оседлал разделитель»).

На Смольной набережной легковушку закрутило.

После обеда, когда небо уже прояснилось, двое сыграли в «догонялки» на Свердловской набережной в правом ряду, а на Арсенальной набережной – в левом.