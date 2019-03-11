Американский военный самолет пролетел над РФ
Летательный аппарат совместной миссии США и Норвегии был замечен в районе Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
В 06:20 мск наблюдательный самолет американских ВВС OC-135Б с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Запланированный полет проходил на высоте 10,4 километра над землей.
06:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 11 марта 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 #Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. #UHKK. Совершает запланированный полёт на востоке России🇷🇺.#OC135B #USAF pic.twitter.com/Dk9UodLk6E
В 08:30 по московскому времени Boeing переместился в ДФО и был замечен на высоте около пяти километров в районе действия приемника Читы. Американские летательные аппараты не первый раз замечают в этой части территории страны. По мнению российских экспертов, США интересует ракетная бригада, развернутая в Чите.
Как ранее сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) осуществляется совместной миссией Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. По словам Шишина, российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.
Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.
Справка:
Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Согласно документу, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. Договор действует с 2002 года, в него входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.