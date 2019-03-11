Американский военный самолет пролетел над РФ

Летательный аппарат совместной миссии США и Норвегии был замечен в районе Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

В 06:20 мск наблюдательный самолет американских ВВС OC-135Б с бортовым номером 61-2670 и позывным OSY12T зафиксировали в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Запланированный полет проходил на высоте 10,4 километра над землей.

В 08:30 по московскому времени Boeing переместился в ДФО и был замечен на высоте около пяти километров в районе действия приемника Читы. Американские летательные аппараты не первый раз замечают в этой части территории страны. По мнению российских экспертов, США интересует ракетная бригада, развернутая в Чите.

Как ранее сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин, наблюдательный полет с аэродрома Хабаровск (Новый) осуществляется совместной миссией Вашингтона и Осло в рамках Договора по открытому небу. По словам Шишина, российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Boeing ОС-135Б не предназначен для применения оружия. Воздушное судно прошло международное освидетельствование с участием Москвы, что исключает использование техники, не предусмотренной договором.