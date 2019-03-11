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11.03.2019 17:34
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Путину доложили о предотвращении вывода миллиардов евро за рубеж

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину ситуацию с выводом средств из России в офшоры, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

По словам Чиханчина, чаще всего схему с офшорами используют для ухода от налогов. Однако в настоящее время идет очень сильное снижение объема выводимых средств, подчеркнул он.

Президент в свою очередь заметил, что по сравнению с 2016 годом этот показатель снизился в два раза.

Отмечается, что в ходе встречи не упоминалась ситуация с инвесткомпанией «Тройка Диалог», которая фигурировала в журналистском расследовании Международного журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В публикации говорилось, что бывший инвестиционный банк, который ныне является подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России.

Речь идет о сумме порядка 4,5 миллиарда долларов. Утверждалось, что получателями денег становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов.

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