Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета на Красной площади. Шоумен в короне защищал Байкал от строительства завода

Протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20 КОАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") собираются составить на российского парикмахера и шоумена за акцию в центре Москвы. Информацию о повестке 11 марта подтвердил сам Зверев, выложив фото в инстаграм.

Почти неделю назад он вышел с одиночным пикетом на Красную площадь, чтобы, «как все нормальные люди», выступить против завода в его родном поселке Култук. По его словам, предприятие по производству бутилированной воды принесет вред региону. После этого он в эфире федерального телеканала обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь спасти озеро.

«Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал для Китая! <...> Надо решать всё мирным путём», – заявил шоумен, призвав воздержаться от провокаций.