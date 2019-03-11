Горожан ждут на ярмарке вакансий

Петербуржцев ждут на первой в этом году общегородской ярмарке вакансий, она стартует 12 марта в 11:00 в выставочном комплексе «Ленэкспо». На мероприятии посетителям будут доступны 2500 вакансий в сферах машиностроения, энергетики, строительства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, здравоохранения и социальных услуг.

На ярмарке вакансий будут работать интерактивные зоны «Деловое общение – как достичь цели» и «Профессиональный подход к поиску работы». Психологи Центра занятости населения Санкт-Петербурга расскажут о том, как личный бренд способствует построению карьеры, как правильно ставить цели, справляться с эмоциями и преодолевать трудности при поиске работы.

Практические советы построения карьеры дадут работодатели Петербурга. HR-специалисты ответят на вопросы о востребованных профессиях в разных отраслях, нюансах собеседования и возможностях карьерного роста в компаниях города.

Вакансии предложат АО «Адмиралтейские верфи», «Армалит», «Центр компьютерных разработок», ПАО «Звезда», «Ростелеком», «Росгосстрах», «Ленэнерго», ООО «Окома», «Йотун Пэйнтс», «Автобизнес Солюшенс», «Лента», «Воздушные ворота Северной столицы». Всего 150 работодателей проведут экспресс-собеседования, расскажут о важных компетенциях и требованиях к кандидату. При этом 30 работодателей трудоустроят сотрудников с инвалидностью.