В Финляндии принят новый закон о разведке. Ради него внесли поправку в Конституцию

Парламент Финляндии сегодня, 11 марта, во втором чтении окончательно принял закон о военной и гражданской разведке, сообщает Yle.

Это означает, что Полиция безопасности и органы разведки получат более широкие полномочия, в частности, право изучать личную корреспонденцию граждан в случае возникновения угрозы национальной безопасности, даже при отсутствии подозрений в совершении преступления.

Изначально планировалось принять законопроект ещё в феврале, но процесс затянулся из-за критики со стороны некоторых специалистов по конституционному праву. Специальная поправка Конституции, касающаяся защиты конфиденциальной информации, была принята в парламенте 3 октября 2018 года в ускоренном порядке голосами 178 к 13. Новые заключения профильные комитеты представили в начале марта.

Напомним, 8 марта правительство Финляндии ушло в отставку из-за провала реформы соцздрава. Её через конституционный и профильный комитеты провести не удалось.