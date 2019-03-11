Основатель запрещенного в РФ движения «Талибан» мог жить у военной базы США. В Афганистане считают его сбежавшим в Пакистан

Мулла Мохаммед Омар, который был основателем радикального афганского движения, мог долгое время проживать всего в нескольких километрах от американской базы. Такие данные приводятся в докладе нидерландского журналиста Бетта Дама, информацию из которого перепечатали BBC и The Wall Street Journal.

Омар мог вести изолированный образ жизни в 5 км от базы США, практически прекратив контакты с членами семьи. После себя он оставил записки на вымышленном языке.

Правительство Афганистана опровергло эту информацию. «У нас есть доказательства, показывающие, что он проживал и умер в Пакистане», цитирует 11 марта заявление афганских властей местное издание Tolo news.

Официально причина его смерти так и не была обнародована. Сообщается, что он мог погибнуть от авиаудара в 2011 году, от убийства двумя годами позже или от болезни.

Напомним, что «Движение Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическим.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. После свержения его члены начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.