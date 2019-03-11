«Работает сынуля какого-нибудь чиновника». В ФАС признали, что двойная переплата за ЖКХ в России давно стала нормой

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал топ-менеджеров жилищно-коммунальной сферы «монстрами» и пообещал перевернуть систему с головы на ноги. Сложившаяся ситуация, по его словам, вынуждает россиян значительно переплачивать за услуги.

«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья», – заявил Артемьев в интервью программе «Поздняков», 11 марта опубликованном на телеканале НТВ.

По оценкам ФАС, потребители по большинству позиций коммунальных услуг переплачивают больше 100% их себестоимости. Такая практика, признал Артемьев, сложилась давно и позволяет «монстрам» содержать «рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки». При этом если примерно три четверти регионов платят больше, то четверть, наоборот, живёт по заниженным тарифам. Таким образом, сейчас в соседних регионах стоимость, к примеру воды, может отличаться в 54 раза.

Объективных причин для таких перекосов руководитель ФАС не видит, но в ходе проверок обычно выясняется, что «сынуля губернатора или высокопоставленного чиновника» через соответствующую региональную энергетическую комиссию пробил повышение расценок.

Побороть произвол на региональном уровне исключительно правительственными актами в ФАС не рассчитывают. «Усилить» их хотят с помощью нового закона об основах тарифного регулирования. Артемьев заявляет, что его ведомство уже подготовило поправки, чтобы привести к единой системе правила регулирования цен в разных отраслях. Предполагается, что останутся только два вида тарифов: текущий и инвестиционный. Зависеть они будут от операционных и инвестиционных затрат соответственно.