Черчесов объяснил, почему Дзюба перестал забивать за «Зенит»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, из-за чего безголевая серия Дзюбы длится уже 1089 минут. В последний раз форвард «Зенита» забивал гол 25 октября 2018 года.

«Вы вообще смотрите игры или просто на цифирки обращаете внимание? Видели, на какой позиции Дзюба играет? В последних матчах Дзюба не играет нападающего, он оттянут назад и подыгрывает команде и Азмуну. Вот я вам специально цифры приведу: в выездном матче с «Уралом» Дзюба делает под 50 единоборств, а Азмун – 16. Один ведет единоборства, другой забивает. Поэтому нужно объективно относиться к каждому футболисту, и главный тренер петербуржцев Сергей Семак нам лучше расскажет, на какой позиции Дзюба играет и какие задания выполняет. Понятно, что забитые мячи для нападающего никто не отменял, но в последних матчах Артем больше создает моменты для других. Вот и во встрече с «Уфой» Ригони забил в ситуации, которую ему создал Дзюба», – цититрует Черчесова «Спорт день за днем» .

По словам главного тренера сборной, новая роль Дзюбы может стать для национальной команды дополнительным козырем: «...поскольку расширяет и кругозор самого форварда, и нам дает пищу для размышлений».

Напомним, ранее Черчесов назвал состав сборной России для подготовки к двум матчам отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. В список вошли четыре футболиста «Зенита».