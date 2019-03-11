В Финляндии пересчитали компании, использующие Boeing 737 Max 8 на территории страны

На территории Финляндии самолёты типа Boeing 737 Max 8 используют компании Norwegian, TUI, Royal Air Marocco, Turkish Airlines, Fly Dubai и Icelandair. Об этом 11 марта пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Безопасность этого типа самолёта обсуждается в связи с катастрофой в Эфиопии, в которой погибли 149 человек, включая троих россиян. Предыдущее крушение Boeing 737 MAX 8 произошло в октябре 2018 года в Индонезии.

По мнению руководителя отдела авиации финского Агентства транспорта и коммуникаций Traficom Пекки Хенту, в обоих авиакатастрофах есть признаки того, что в самолётах типа Max 8 были неполадки с рулём высоты (управляет поверхностью самолёта и переводит его в набор высоты или снижение).

Как говорит Хентту, сейчас интерес вызывает функционирование системы MCAS, пояснения по работе с которой Boeing выпустил после первой катастрофы. MCAS (maneuvering characteristics augmentation system) предотвращает подъем машины под крутым углом, автоматически опуская ее нос. Однако специалист подчёркивает, что, пока не получены данные о полёте с «чёрных ящиков», обсуждение причин аварии за неимением достаточного количества фактов — по сути, лишь спекуляции.

Однако некоторые пользователи воздушного пространства не стали дожидаться результатов расшифровки данных. В частности, авиационные власти Китая предписали приостановить полеты Boeing 737 MAX во всех китайских авиакомпаниях. В России Ethiopian Airlines на рейсе из Москвы в Аддис-Аббебу заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737-800.

В парке финских авиаперевозчиков воздушных судов этой модификации нет. Как пояснил Хентту, авиационные власти Финляндии могут запретить или ограничить использование самолёта только отечественным перевозчикам. Отказаться от самолётов могут и сами авиакомпании, однако по крайней мере Norwegian ещё 10 марта сообщила, что Boeing 737 Max используется в обычном режиме.

«Мы следим за ситуацией и надеемся, что заинтересованные стороны предпримут необходимые действия. Речь идет о доверии путешественников к системе авиации в целом», – сказал представитель агентства Traficom Пекка Хентту. «Если окажется, что проблема в типе самолёта, а Федеральная авиационная администрация США и Boeing не предпримут адекватных мер, можно ждать больших сложностей», – считает он.

Как ранее писала «Фонтанка», речь идёт о самой продаваемой модели Boeing за всю историю. В России в 2019 году свои первые из 30 заказанных Boeing 737 MAX готовится получать «ЮТэйр». В конце 2018 года свои первые два самолета этой модели поступили в парк авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). Воздушные суда летают в том числе из Пулково.