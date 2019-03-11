Заглушил голоса соседей шипением газа. Обвиняемого в подрыве жилого дома в Ижевске судить не будут

Верховный суд Удмуртии признал невменяемым ижевчанина Александра Копытова, частично взявшего на себя подрыв парадной в жилом доме. Вместо уголовной ответственности за гибель семи человек ему прописали помощь психиатра.

Как сообщает издание Izhlife, 11 марта судья признал, что 28-летний Копытов не подлежит уголовной ответственности, поскольку осознать общественную опасность собственных действий ему помешало психическое заболевание. Обвиняемого определили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением. Разногласий по поводу мер медицинского характера у прокуратуры и защиты не возникло.

Из-за состояния Копытова гражданские иски потерпевших оставлены без удовлетворения. «Интерфакс» уточняет, что отсудить от 5 до 20 млн рублей пыталось большинство потерпевших.

По версии следствия, обвиняемый намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения из-за неприязни к жителям дома. На допросе он заявил, что слышал «голоса соседей, которые позорили его», а шипением идущего газа будто бы рассчитывал заглушить их, пишет «Интерфакс». Копытов частично признал вину.

Взрыв бытового газа произошёл в Ижевске 9 ноября прошлого года. Подъезд панельной девятиэтажки обрушился, пятеро взрослых и двое детей погибли. 11 человек получили травмы различной степени тяжести.