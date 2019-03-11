Конкурсы на очистку Муринского ручья споткнулись об антимонопольную службу
Управление антимонопольной службы по Петербургу выдало предписание комитету по природопользованию внести изменения в конкурсную документацию по очистке Муринского ручья от донных отложений. Сроки приема заявок продлят.
«В ходе проведения внеплановой проверки размещения заказа комиссия установила, что для оценки заявок по критерию качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки участники должны предоставить подробное описание предлагаемых технологических решений, – рассказали в УФАС 11 марта. – Комиссия антимонопольного органа установила, что выявить по такому описанию наилучшее предложение и не представляется возможным».
Суммарная начальная стоимоcть двух контрактов на очистку отрезков Муринского ручья составляет 54 млн рублей, оба были объявлены в 2019 году. По одному из них, на 27,6 млн, согласно сайту госзакупок, подрядчик уже выбран — это подведомственное комитету ГУП «Экострой».
Справка:
В 2017 году Смольный заключил два контракта на очистку участка Муринского ручья – на 18 и 31 млн рублей. Оба контракта позднее были расторгнуты. В рамках первого успели выполнить работ на 8,2 млн рублей, в рамках второго — на 8,5 млн.
Как пояснили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 31 января, два года назад успели очистить половину территории ручья между Гражданским проспектом и улицей Руставели. В этом году подрядчику предстоит завершить очистку второй половины участка и укрепить берега Муринского ручья на всем протяжении отрезка водного объекта.