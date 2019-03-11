Отклонить законы о фейк-ньюс и неуважении к властям просит сенаторов Совет по правам человека. Их автор Андрей Клишас заявляет, что Совфед всё равно одобрит нашумевшие инициативы

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал законопроекты о внесудебной блокировке интернет-ресурсов за фейковые новости и штрафах за «явное неуважение к властям». Экспертные заключения за подписью председателя совета Михаила Федотова направлены в Совет Федерации, который готовится рассмотреть документы.

В частности, правозащитники указывают на «фактическую дискриминацию» владельцев незарегистрированных как СМИ сетевых ресурсов, которые будут обязаны удалять «недостоверную информацию» незамедлительно, в то время как зарегистрированным медиа будут даны 24 часа на удаление спорного контента.

В СПЧ указывают, что удаление информации не будет освобождать от административной ответственности, если протокол о таком правонарушении был составлен до удаления информации. В СПЧ указали на то, что до сих пор остаётся без ответа вопрос о том, каким образом будет устанавливаться наличие угрозы наступления перечисленных в законе «общественно опасных последствий».

«Произвольное признание судом факта заведомой недостоверности информации приведет к тому, что суд должен будет вторгаться в такие далекие от права вопросы, как вера и доверие. Это неминуемо приведет к нарушению конституционных прав граждан на свободу получения и распространения информации, на свободу слова, свободу мнений и свободу массовой информации», – гласит текст экспертного заключения СПЧ.

Что касается законопроекта о штрафах за неуважение к властям, то экперты СПЧ отмечают «явную правовую неопределенность» понятия «выражение явного неуважения в неприличной форме».

«Данное понятие может быть интерпретировано предельно широко. Правоприменитель может приравнять «неприличную форму» к понятию «нецензурная брань», но может также выйти далеко за рамки данного понятия… вводимые анализируемыми законами нормы открывают дополнительное пространство для произвольных действий, нарушающих права граждан», – уверены в СПЧ.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал Совету Федерации отклонить законопроекты в представленном виде и направить их на доработку «в рамках Согласительной комиссии».

Однако автор законопроектов сенатор Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации одобрит эти инициативы уже в среду, 13 марта.

«Законы будут одобрены на заседании комитета (Клишас возглавляет профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству. – Прим. ред.) во вторник и на пленарном заседании в среду. Докладывать буду я сам», – сказал Клишас государственному агентству ТАСС.

О подготовке экспертных заключений глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов рассказывал в интервью «Фонтанке» ещё в начале февраля. Глава СПЧ выражал сомнение в работоспособности закона о фейковых новостях и надежду на то, что документ будет переписан во время второго чтения.

Но принятые 6 марта поправки не коснулись спорных формулировок. Минимальный размер штрафа за «недостоверную информацию» составит 30 тысяч рублей. В окончательном, третьем чтении Госдума приняла законопроект на следующий день, 7 марта.

В те же 30 тысяч рублей минимального штрафа депутаты оценили «явное неуважение к властям».

Бывшие губернаторы, федеральные министры и главы комитетов Смольного в беседе с «Фонтанкой» выразили непонимание законодательной новеллы. «За неуважение к власти нужно наказывать саму власть», – считают представители исполнительной власти прежних лет.