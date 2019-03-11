Сбербанк начал выдавать кредиты до 80 лет. Нужно только найти поручителя

Сбербанк возобновил свернутую в мае выдачу потребительских кредитов под поручительство физических лиц с важным изменением – предельный возраст заёмщиков по ним повышен с 70 до 80 лет.

Как следует из опубликованного 11 марта сообщения кредитного учреждения, получить такой кредит смогут только клиенты в возрасте от 18 до 20 лет и от 60 до 80 лет. К началу девятого десятка кредит уже должен быть погашен.

Кредит под поручительство можно будет получить на срок от 3 до 60 месяцев и на сумму до трех миллионов рублей. Минимальная ставка будет зависеть от суммы, срока и того, куда приходит пенсия или зарплата заемщика, – она составит от 11,9 до 19,9%.

«С новым продуктом от Сбербанка клиенты получили дополнительную возможность по осуществлению своих планов на привлекательных условиях», – заявил Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать».