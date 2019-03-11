Долг в 3,2 млн долларов не дал восстановить российскую легкую атлетику в правах

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в очередной раз получила отказ в восстановлении членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Как сообщает пресс-служба ВФЛА, причиной стала невыплата долга и все еще не завершенный процесс по анализу базы данных Московской лаборатории.

В общей сложности ВФЛА задолжала международной ассоциации 3,22 миллиона долларов. Как объяснил глава российской федерации Дмитрий Шляхтин, ВФЛА из-за ухода спонсоров находится в трудном финансовом положении.

Очередная попытка восстановить членство будет предпринята в июне 2019 года на очередном совете ИААФ в Монако.

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.