Посольство РФ: ситуация с расследованием гибели Глушкова в Лондоне абсолютно неприемлема

Британские власти пытаются засекретить обстоятельства гибели российского бизнесмена Николая Глушкова и игнорируют свои международные обязательства. Об этом говорится в комментарии, распространенном посольством России в Великобритании накануне годовщины со дня смерти россиянина.

"12 марта 2018 года в Лондоне при загадочных обстоятельствах был убит российский гражданин Н. А. Глушков. Год спустя с сожалением вынуждены констатировать, что британские власти продолжают игнорировать наши многочисленные запросы. <...> Данная ситуация с расследованием гибели Н. А. Глушкова абсолютно неприемлема для российской стороны. Призываем власти Великобритании предоставить исчерпывающую информацию о причинах смерти российского гражданина и ходе следствия", – подчеркивается в комментарии.

В посольстве указали, что не получали от британских властей новой информации о ходе расследования с апреля 2018 года. Российской стороне так и не был представлен предметный ответ на запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти Глушкова. Лондон также игнорирует предложения провести встречу между послом РФ Александром Яковенко и комиссаром полиции Лондона Крессидой Дик. Запросы посольства перенаправляются британскими компетентными органами из одной инстанции в другую, что российские дипломаты считают попыткой "замотать дело".

"Напомним, что в письме от 26 апреля 2018 года британская сторона сообщила, что смерть Н. А. Глушкова наступила в результате удушения и была квалифицирована как убийство, а мотивы совершения преступления и подозреваемые остаются неизвестными. Более подробной информацией не располагаем ни мы, ни СМИ. Сообщалось лишь о том, что правоохранители "ведут следствие", опрашивают свидетелей, изучают материалы с камер видеонаблюдения", – сообщили в посольстве.

Как отмечается в комментарии, только 14 августа – через пять месяцев после предполагаемого убийства – полиция запросила помощь общественности в розыске подозреваемого. Им оказался водитель черного фургона, который был замечен поблизости от дома Глушкова за день до его гибели.

"Зато, как и в "деле Скрипалей", в СМИ периодически вбрасывались истории о якобы имевшей место попытке отравления бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" еще в 2013 году, которая, как водится, имела "российский след". Одним словом, мы имеем дело с еще с одним случаем гибели российского гражданина на британской земле, обстоятельства которого тщательно засекречены, и еще одним примером презрительного отношения Великобритании к своим обязательствам по международному праву, нормам дипломатического общения, да и к законным интересам родных и близких погибшего, равно как и широкой общественности", – подчеркивается в комментарии.