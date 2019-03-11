В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу. Видео возмутило пользователей соцсетей

Нижегородцы буквально разбрасывались блинами в последний день масленичной недели. 11 марта видео, на котором хлебный символ весны кидают в толпу со второго этажа дома, распространилось по соцсетям. Пользователи резонно возмутились.

Действо, которое можно видеть на кадрах, проходило 10 марта на территории муниципального музея деревянного зодчества «Щёлоковский хутор» в Нижнем Новгороде. В этот день там и на кулаках дрались, и на лошадях катались, и хором голосили песни. Но вот бросание блинов в толпу страждущих поразило. Не все хотели подставляться под жирную выпечку и уворачивались от летящих снарядов. Из-за этого масса блинов оказалась на земле.

Это не первый скандал, связанный со специфическим угощением гостей на Масленице. В 2015 году пользователей Рунета возмутили блины на лопатах в Ставрополе. Чтобы дотянуться до всех гостей и не выходить при этом за ограждения, организаторы использовали снегоуборочный инвентарь.