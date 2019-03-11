В России разбившуюся в Эфиопии модель самолета Boeing использует только S7. Компания не собирается отказываться от его эксплуатации

«Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing 737MAX в авиакомпании не поступало», – рассказали «Фонтанке» 11 марта в пресс-службе авиаперевозчика.

В S7 также подчеркнули, что «внимательно следят за расследованием» трагедии в эфиопской столице, где в результате крушения нового среднемагистрального Boeing четвертого поколения погибли 149 пассажиров. Кроме того, авиакомпания находится «в постоянном диалоге» с производителем самолетов по поводу их эксплуатации.

Сейчас у S7 два Boeing 737 Max 8, которые включили во флот в октябре 2018-го. Ранее планировалось приобрести еще несколько таких моделей.

Напомним, что Boeing 737 MAX 8 рухнул утром 10 марта спустя 6 минут после вылета из столицы Эфиопии. Он направлялся в Найроби. На его борту было 149 пассажиров, из которых три – россияне, а также восемь членов экипажа. После трагедии от использования этой модели стали отказываться по всему миру. Африканская компания заменила Boeing 737 MAX 8 на Boeing 737 MAX 8 на единственном российском рейсе Москва – Аддис-Абеба. На этом фоне Boeing перенес презентацию нового лайнера.

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