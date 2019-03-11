"Чижик" закроет для автомобилистов часть Рябовского шоссе и Ириновского проспекта

Строительство трамвайной сети в Красногвардейском районе в очередной раз усложнит жизнь водителям с 13 марта. Зато появятся временные тротуары.

Как сообщили "Фонтанке" в ГАТИ 11 марта, с 13 марта по 9 августа в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по Рябовскому шоссе от ул. Коммуны до Ржевской пл.

На тот же период из-за работ по отводу транспорта при размещении временного ограждения закрывается направление движения по Рябовскому шоссе от Сосновского пр. к ул. Коммуны, а также по Андреевской улице от Рябовского шоссе до ул. Красина. Кроме того, ограничивается движение транспорта по ул. Красина у Андреевской улицы и от Андреевской ул. до ул. Коммуны.

По 29 августа в ограничивают движение транспорта по Ириновскому проспекту от ул. Передовиков до ул. Коммуны, без перекрестков; по 15 апреля – на пересечении Ириновского пр. и ул. Коммуны, с закрытием сквозного проезда по ул. Коммуны.

При этом корреспондент "Фонтанки" сообщает, что глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин рассказал о предложении жителей соорудить временные тротуары на Рябовском шоссе от Коммуны до Лесопарковой. Эту идею чиновники решили поддержать.

В начале февраля «Фонтанка» писала о транспортном коллапсе в Красногвардейском районе, вызванном ограничениями движения транспорта в связи с работами ООО «ЛСР-Строй» по строительству трамвайной сети. Самое серьёзное – закрытие сквозного проезда перекрёстка Ириновского и Индустриального проспектов.