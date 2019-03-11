Сдавший крупнейшего подрядчика РЖД банкир Антонов получил 2,5 года колонии. Он рассчитывал на условный срок

В Петербурге к лишению свободы приговорен банкир Владимир Антонов, заключивший сделку со следствием и давший показания на крупнейшего партнера РЖД, миллиардера Валерия Маркелова. Финансисту не простили хищения из банка «Советский».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Перед крахом «Советского», как установил Выборгский суд, банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита.

Дело слушалось в особом порядке, Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей.

Как уточнил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн.

Выборгский суд дал меньше – 2,5 года и штраф 300 тысяч рублей.

С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сегодня после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.