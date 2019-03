В столице Венесуэлы не удалось наладить подачу электроэнергии. Жители Каракаса несколько дней живут без света

Электроснабжение в Каракасе не удается восстановить уже 4 дня после многочисленных попыток. Местные жители сообщают, что свет дали на короткое время, однако потом снова отключили. Об этом 11 марта рассказало агентство France Press.

Отсутствие электричества добавилось к проблемам с поставками медикаментов и продуктов питания. Власти не могут точно сказать, когда в домах венесуэльцев появится свет.

VIDEO: 🇻🇪 Venezuelans continue to struggle four days into a devastating power outage in the country, which is already suffering from serious food and medicine shortages due to the economic crisis pic.twitter.com/1z7zNvF33d