В столице Венесуэлы не удалось наладить подачу электроэнергии. Жители Каракаса несколько дней живут без света

Электроснабжение в Каракасе не удается восстановить уже 4 дня после многочисленных попыток. Местные жители сообщают, что свет дали на короткое время, однако потом снова отключили. Об этом 11 марта рассказало агентство France Press.

Отсутствие электричества добавилось к проблемам с поставками медикаментов и продуктов питания. Власти не могут точно сказать, когда в домах венесуэльцев появится свет.

VIDEO: 🇻🇪 Venezuelans continue to struggle four days into a devastating power outage in the country, which is already suffering from serious food and medicine shortages due to the economic crisis pic.twitter.com/1z7zNvF33d — AFP news agency (@AFP) 11 марта 2019 г.

В четверг, 7 марта, во тьму погрузилось большинство штатов латиноамериканской республики, включая столицу Каракас. Официальная сточка зрения на произошедшее – это саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп, в свою очередь, отверг все обвинения. После попыток восстановить электроэнергию в субботу, 9 марта, на электроподстанции в городе Сьюдад-Боливар произошел взрыв, как сообщают местные СМИ. Оппозиция считает, что в ситуации виноваты власти. Из-за отсутствия электричества понедельник, 11 марта, стал выходным днем для венесуэльцев.