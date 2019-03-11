Volkswagen Beetle с автографом Путина продали на благотворительном аукционе в Австрии

Автомобиль «Фольксваген Жук» со свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на котором расписался президент России Владимир Путин, выставили на аукцион. Вырученные деньги были переданы реабилитационному центру для детей.

Свадебный ретрокабриолет Volkswagen Beetle был продан на благотворительном аукционе за 20 тысяч евро. Президент России вместе с другими гостями оставил на автомобиле свой автограф во время церемонии бракосочетания Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа 2018 года. О том, куда были потрачены эти деньги, глава австрийского МИДа рассказала в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном 11 марта.

«В конце года у нас проводится традиционный телемарафон – аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретроавтомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы. Он не принадлежал нам, мы получили его на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать его на благотворительные цели», – сказала Кнайсль.

По ее словам, вырученные за кабриолет деньги были переданы небольшому реабилитационному центру в австрийском городе Швехате. Там проводят иппотерапию для детей, перенесших тяжелые физические или психологические травмы. «Благодаря занятиям с животными, с лошадьми дети снова приобретают уверенность в себе. Я хочу потом сама побывать там – а пока видела интервью, где про это рассказывали», – добавила Кнайсль.