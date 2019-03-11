Эксперты: Павел Дуров не заплатил программистам Telegram 800 000 долларов

Основатель Telegram Павел Дуров не выполнил условия конкурса botprize по созданию ботов для мессенджера ботов (бот – программа, автоматически выполняющая необходимые пользователям действия) и не выплатил программистам 800 000 долларов объявленного призового фонда, утверждает Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

В условиях конкурса сообщалось, что его участники должны поторопиться, а призы будут выдаваться в 2016 и 2017 годах.

В ноябре 2016 года были подведены первые итоги конкурса botprize, когда разработчики суммарно получили 200 000 долларов.

Награда досталась разработчикам пяти ботов, которые уже стали популярны среди пользователей Telegram. В частности, за бот, который накладывает фильтры на фото с помощью нейросетей, за бот для настройки интеграции со сторонними сервисами, за игру для групповых чатов, за бот, запускающий чат между двумя случайными пользователями, а также за «умный» кошелёк, интегрированный в систему банкоматов в Испании, который позволяет жителям ЕС отправлять друг другу деньги.

Один из участников конкурса botprize программист Денис Пешехонов рассказал, что безуспешно пытался узнать у владельцев мессенджера, когда будут подведены итоги конкурса на создание лучшего бота.

«Я потратил полгода, чтобы написать на конкурс бота, и отправил свою работу осенью 2016 года. Мою работу приняли и записали меня в конкурсанты. Всё, казалось, хорошо. Мне сказали, что прием заявок был закрыт 31 декабря 2017 года. Прошло ещё больше года, никакой реакции вообще. Компания нигде не упоминала про конкурс, не подводила результаты, не наградила больше ни одного участника. Вопросы в twitter никакой реакции не принесли. При этом Telegram спокойно запускал новые конкурсы», – посетовал программист.

9 марта 2019 года Павел Дуров объявил о новом конкурсе для разработчиков и дизайнеров. Призовой фонд для авторов лучшего кода сбора аналитики каналов мессенджера составляет $150 тыс.

«Складывается ощущение, что на выплатах разработчикам решили сэкономить $800 тыс. Мы призываем Павла Дурова принести извинения участникам конкурса и выполнить взятые на себя обязательства. Три года хранить молчание по конкурсу – подозрительно и наводит на нехорошие мысли об обмане», – комментирует ситуацию директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Комментариев от мессенджера Telegram пока не поступало.

Накануне Павел Дуров выразил благодарность участникам митинга за свободный Интернет, который прошёл в Москве. «Это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – заявил долларовый миллиардер.