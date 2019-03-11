«Силовые машины» могут лишиться доли в заводе «Сименс» и госпрограммы ремонта теплоэлектростанций

Петербургские «Силовые машины» могут лишиться доли в ООО «Сименс технологии газовых турбин» с заводом в промзоне Горелово, сообщают 11 марта источники «Фонтанки» в одной из компаний – участниц рынка. Siemens ведет переговоры с «Газпром энергохолдингом», который заинтересован в модернизации электростанций локализованными германскими турбинами. Это может означать потерю убыточными «Силовыми машинами» шанса участвовать в программе модернизации теплоэлектростанций объемом до 8 трлн рублей.

По данным источника, «Газпром энергохолдинг» присматривается к 35-процентному пакету ПАО «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова на заводе (оставшиеся 65% завода в Горелово принадлежат Siemens).

Источник оценивает сумму сделки всего в 2 млрд рублей — исходя из стоимости уставного капитала и активов «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) за вычетом кредитных обязательств.

Покупателем и, таким образом, номинальным держателем пакета может стать как сам «Газпром энергохолдинг», так и его дочерние структуры. Например, ПАО «ТГК-1», управляющее большинством теплоэлектростанций Петербурга. «Возможен вариант с «Московской объединенной энергетической компанией» – это самый платежеспособный участник холдинга с оборотом 150 млрд рублей, – говорит источник. – Однако до обсуждения денег в ходе переговоров пока далеко».

Siemens неоднократно заявлял, что согласился бы на 100% локализовать производство газовых турбин, то есть фактически продать саму технологию производства, но при условии наличия крупных заказов в России. Такие заказы должны появиться благодаря госпрограмме модернизации теплоэлектростанций объемом от 1,5 до 8 трлн рублей, в которой также собирались участвовать «Силовые машины».

ПАО «Силовые машины» с 2016 года показывают убытки, которые за прошлый год достигли 52 млрд рублей.

«На самом деле «Силовые машины» мало что потеряют от сделки Siemens и «Газпрома», так как у петербургской компании Алексея Мордашова сформирован портфель заказов на $6 млрд, – говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский. – Осталось им грамотно распорядиться».

При этом «Газпром энергохолдинг» продолжает получать для своих ТЭС германские турбины, не ожидая окончания испытаний российской турбины от «Силовых машин».

«Теряет только, возможно, российская экономика, – полагает аналитик, – так как технологии, которой Siemens соглашается делиться, уже десятилетия и она локализована в нескольких странах».