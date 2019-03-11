Иммигранты сосредотачиваются в Хельсинки. Аналитики напоминают об их трудоустройстве

Столичный регион Финляндии очень быстро становится интернациональным — туда активно стекаются иностранцы трудоспособного возраста, пишет 11 марта издание Helsingin Sanomat.

Половина людей, которые переехали в Хельсинки в нынешнем десятилетии, не говорят на финском или шведском как на родном. Даже из тех, кто перебрался в столицу из других регионов Суоми, 85% имеют иностранное происхождение.

По прогнозам исследовательской компании MDI, население Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнена в следующие 20 лет увеличится на четверть. При этом будет расти доля людей старше 65 лет, особенно за пределами столичного региона.

Аналитики также предсказывают, что население трудоспособного возраста к 2050 году уменьшится по всей Финляндии на 184 тысячи человек. Поэтому, делает вывод издание, для поддержания экономического развития Хельсинки и всей страны необходимо улучшить условия для трудоустройства иммигрантов.

Как показал недавний опрос, проведенный Фондом развития муниципальной сферы, 47% финнов положительно относятся к переселенцам. В то же время, у 41% иммиграция вызывает отрицательные чувства. Каждый десятый не смог выразить твёрдую позицию по этому вопросу. Как отмечает Yle, наиболее благосклонно финны относятся к студентам и работникам из ЕС, по отношению к беженцам наблюдается больше скепсиса. Большинство ответивших выступают за сокращение числа иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.