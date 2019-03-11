Либертарианская партия отрицает составление протоколов на Аянку и Кудрявцева за дымовую шашку у Роскомнадзора

Петербургское отделение Либертарианской партии отрицает факт составления административных протоколов на активистов Романа Аянку и Григория Кудрявцева. Свой комментарий «Фонтанке» 11 марта дал пресс-секретарь ячейки Денис Луговский.

– Романа Аянку и Григория Кудрявцева задержали в 13:30 по мск и доставили в 78 отдел полиции. В отделении с ребят взяли объяснения в письменном виде, а также попросили подписать обязательство о явке. Отпустили ребят спустя час. Протокол об административном правонарушении составлен не был, – заявил итог представитель отделения.

Ранее «Фонтанка» писала, что на активистов были составлены протоколы. Поджог дымовой шашки на крыльце петербургского офиса Роскомнадзора на Садовой якобы подпал под статью о повреждении имущества. Штраф за деяние небольшой – до 500 рублей.