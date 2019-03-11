Самолет Бахрейн – Москва экстренно сел в Баку из-за подозрительной записки

Российский лайнер, направлявшийся из Бахрейна в Москву, 11 марта экстренно сел в Баку из-за записки о якобы наличии взрывного устройства на борту.

"Командир российского лайнера, выполнявшего рейс из Бахрейна в Домодедово, подал сигнал бедствия в связи с обнаружением одним из пассажиров записки о якобы наличии на борту взрывного устройства. Было решено прервать полет и посадить самолет в Баку", – сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он сообщил, что после посадки самолет был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было."Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа", – сказал собеседник информагентства.