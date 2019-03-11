Маршруточник в Петербурге заплатил штраф, лишь бы не убирать снег

Водитель маршрутки в Петербурге дважды попался полиции, перевозя пассажиров на неисправной машине, и заработал уголовный штраф. Погасить долг его побудила перспектива лишиться поездки домой и отрабатывать наказание уборкой снега.

Как сообщает 11 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, сотрудники ГИБДД остановили маршрутку, которой управлял 26-летний житель Петербурга, за нарушения требований безопасности при перевозке граждан. За управление транспортным средством при наличии неисправностей водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Однако мужчина продолжил возить пассажиров, так и не приведя машину в исправное состояние, и снова был остановлен на улице. В этот раз он был осужден по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорен к уголовному штрафу в размере 10 000 рублей.

В Полюстровском отделе судебных приставов Красногвардейского района возбудили производство о взыскании штрафа. Судебный пристав предупредил должника, что если он не заплатит штраф вовремя, то наказание заменят на более суровое. Кроме того, мужчину ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации, что совсем не входило в его планы, так как он собирался домой в Таджикистан. Чтобы не лишиться возможности поехать домой, а также не отрабатывать наказание на уборке снега, водитель выплатил штраф полностью.