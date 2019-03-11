О жизни людей с инвалидностью рассказывает фотовыставка «Взгляды. Жизнь без границ»

В Петербурге проходит фотовыставка «Взгляды. Жизнь без границ» о жизни людей с инвалидностью.

Экспозиция состоит из 30 работ фотографов-любителей и профессионалов ежегодного международного фотоконкурса «Взгляды», который ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ проводит уже 12 лет. На фотографиях запечатлены победы и ежедневные хлопоты, достижения и разочарования, эмоции, мечты и чувства людей с инвалидностью.

За годы существования конкурса было представлено более четырех тысяч работ из Петербурга, России и стран СНГ и дальнего зарубежья. Свои фотографии представляли и профессиональные фотографы, и любители, люди с инвалидностью и без нее.

«Наша главная цель – развеять миф о том, что люди c инвалидностью беспомощны, их жизнь однообразная и серая. На самом деле они красивы, сильны духом, способны вдохновлять и ломать стереотипы. И современное общество должно принимать их именно такими: свободными, яркими и целеустремленными. С помощью фотографий мы хотим показать и рассказать обществу, что эти удивительные люди создают семьи, воспитывают детей, путешествуют, покоряют горные вершины, занимаются спортом и завоевывают медали», – говорят организаторы.

Выставка «Взгляды. Жизнь без границ» будет работать по 15 марта в актовом зале Дома молодежи «Квадрат» Красногвардейского района.