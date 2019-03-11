«Социальными сетями никогда не пользовался». У Беглова появилась страница в соцсети «ВКонтакте»

У врио губернатора Петербурга Александра Беглова появился аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». В первом посте новоявленный блогер сообщает о намерении читать в соцсетях о проблемах горожан.

«Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», – говорится в посте. Беглов обещает узнавать от пользователей «ВКонтакте» о взглядах на развитие города и городских проблемах.

Об открытии страницы он заявил на заседании малого правительства 11 марта. «Власть должна сверять свою работу с мнением горожан. Необходим прямой контакт. Более одного млн петербуржцев зарегистрированы в соцсетях. Они оставляют там свои жалобы. Пусть они составлены не надлежащим образом, но отмахиваться от них нельзя», – отметил он.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в Смольном запустили проект «Инцидент-менеджмент» от компании «Медиалогия». Специальная программа будет анализировать соцсети на предмет жалоб на состояние городского хозяйства. Комитеты и администрации районов будут на них отвечать. Наиболее успешные и масштабные кейсы будут отрабатывать через аккаунт врио губернатора. Для работы с «Инцидент-менеджментом» в каждом комитете и райадминистрации выделили чиновника, ответственного за общение в соцсетях.