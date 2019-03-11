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Общество
11.03.2019 14:34
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Дмитрий Песков: «И администрация президента, и правительство выступают за свободный Интернет»

Законопроект «о суверенном Интернете» направлен не на ограничения россиян, а на их защиту от возможной блокировки доступа в Сеть из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель Владимира Путина прокомментировал воскресный митинг «за свободный Интернет».

«Я сегодня утром смотрел телевизор, и там один из участников акции говорил «они хотят нажать кнопку и отключить Интернет», это он говорил про власть в Российской Федерации. Это абсолютное заблуждение, – цитирует «Интерфакс» Пескова. – При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от Интернета, а опасаться надо как раз этого. И как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации».

Дмитрий Песков уточнил, что и администрация Владимира Путина, и высшие органы исполнительной власти страны сами являются сторонниками «свободного Интернета».

«Все выступают за свободу Интернета, и авторы этого законопроекта, и в администрации президента, и в правительстве никто не является сторонником идеи какого-то урезания Интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети, – указал на схожесть мировоззрения власти и протестующих пресс-секретарь Путина и уточнил, в чём позиции всё же расходятся: – Нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы Интернета».

«Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности Интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Автор законопроекта о суверенном Интернете Андрей Клишас заявил «Фонтанке», что участники митинга «за свободный Интернет» не читали текст закона, их мнение уже учтено. Судиться с теми, кто позволял себе оскорбления в его адрес, член Совета Федерации не планирует.

Во время акции в Москве полиция изъяла часть оформления сцены митинга и задержала несколько активистов, которые пришли на проспект Сахарова с синими надувными шарами. По данным «ОВД-инфо», всего были задержаны 22 человека. По разным оценкам, на акции собралось до 15 000 человек. Создатель мессенджера Тelegram Павел Дуров поблагодарил участников акции. «Это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – заявил долларовый миллиардер.

Законопроект «о суверенном Интернете» был принят Госдумой в первом чтении 12 февраля. Официально он нужен для защиты Рунета от «угроз извне», однако авторы документа не скрывают, что реализация закона позволит контролировать весь внутрироссийский трафик.

Соавтор документа депутат Госдумы Андрей Луговой заявлял «Фонтанке», что в результате реализации закона бизнес в России не пострадает. В Российском союзе промышленников и предпринимателей утверждали, что закон «о суверенном Интернете» может стать причиной «катастрофического отказа работы сетей связи в РФ». «Последствия ограничения извне работы Интернета в России являются более значительными по сравнению с рисками, связанными с возможным ухудшением технологических возможностей оператора связи», – заявлял на это сенатор Андрей Клишас.

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