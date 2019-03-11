После рейда с Софийской овощебазы увозят задержанных. Заполнены минимум три машины

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Масштабный рейд прошел на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга днем 11 марта. Вместе с полицией с оптового рынка уехали десятки задержанных.

О стремительном наполнении полицейских ПАЗов торговцами с овощебазы днем в понедельник сообщает корреспондент «Фонтанки». На месте также замечены сотрудники в жилетах с надписью «Иммиграционный контроль».

Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, сотрудники правоохранительных органов приехали на Софийскую еще около 11 утра. Начальник службы охраны овощебазы не смог рассказать «Фонтанке» о причинах визита силовиков и его итогах, отметив лишь, что к трем часам дня «гости» разъехались.

В Москве в ночь на 11 марта начались полицейские рейды на торговых объектах: ТК «Москва» в Люблино и на оптовом рынке «Садовод». Их поводом, по данным СМИ, стали конфликты между трудовыми мигрантами, произошедшие в столице в минувшие выходные. По итогам профилактических мероприятий были задержаны несколько десятков человек. Их проверяют на причастность к ряду преступлений, а также на соблюдение порядка пребывания в России.