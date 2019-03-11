СК проверит действия полицейских, отказавшихся вскрывать квартиру с запертой девочкой. Спасённый из мусора ребёнок находится в реанимации

Следственный комитет готовит представление о награждении москвичей, сообщивших о брошенном в квартире ребёнке. Полицейских к доведённой до истощения девочке им пришлось вызывать неоднократно, но на помощь пришла только одна сотрудница.

Как сообщают на сайте ведомства 11 марта, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые не стали вскрывать квартиру с запертой в одиночестве девочкой. Несмотря на неоднократные звонки от соседей, только одна сотрудница накануне настояла на вызове МЧС. Добираться к пятилетнему ребёнку пришлось едва ли не по колено в мусоре, занимавшем все горизонтальные поверхности.

Преодолев завалы, спасатели нашли истощённую девочку с отсутствующими, по предварительным данным, социальными навыками и вросшим в кожу украшением. Её доставили в больницу и поместили в реанимацию. Мать задержали на двое суток. В отношении неё возбудили дело о покушении на убийство, расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.

«При допросе в качестве подозреваемой последняя пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время», – говорится в сообщении СК.

Квартира с мусорными завалами якобы принадлежит женщине. Она рассказала, что собиралась продать недвижимость, чтобы расплатиться с долгами. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о мере пресечения. Вероятнее всего, просить будут арест. Для тех, кто проявил бдительность, уже подготовлены представления о награждении медалями СК России «За содействие».