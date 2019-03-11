Ангарская полиция не стала возбуждаться на шаманов, которые сожгли верблюдов

Ангарская полиция не стала возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными после сожжения для укрепления России пяти жертвенных верблюдов. Об этом 11 марта рассказал прокурор города в Иркутской области Денис Кабатов.

Znak.com передаёт, что сотрудники внутренних органов не нашли состава преступления в действиях местных шаманов, так как перед сожжением верблюдов убили. Прокуратура позицию полиции подержала, хотя изначально была настроена решительно и требовала возбудить уголовное дело.

Напомним, в феврале в Интернет попало видео, на котором шаманы из Ангарска сжигают пять верблюдов под бой бубнов. К ролику было прикреплено пояснение, что ритуал заряжен «на укрепление России и её народов».